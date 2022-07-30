شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز السادس مع المصرى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن تصحيح المسار واستعادة الانتصارات مع الفريق البورسعيدي، وذلك عندما يلتقي فريق إنبي، فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.

واجمالاً.. قاد حسام حسن فريق المصري في 8 مباريات منذ توليه الإدارة الفنية، بواقع مباراتين فى كأس مصر، و6 لقاءات بالدورى العام، نجح خلالها العميد فى حصد 5 انتصارات بينما تعادل فى مباراتين وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو المصرى تحت قيادة حسام حسن 11 هدفاً، بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف وحافظ المصري على نظافة شباكه فىي 5 مباريات.

وتراجع النادي المصري للمركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31 حيث خاض المصري 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصرى 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 33.

وتعتبر هزيمة المصري أمام إيسترن كومباني هي الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسؤولية الفريق البورسعيدي في يونيو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني.