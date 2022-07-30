شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدوري المصرى برصيد 13 هدفاً قبل انطلاق الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة اليوم، السبت، بمواجهة إنبى والمصرى البورسعيدى.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) - 10 أهداف

مصطفى شلبي (إنبي) - 9 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف