شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة زعيم الثغر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير في الإسكندرية، حيث يتواجد هناك منذ مباراته مع فاركو، وفضل العشرى عدم العودة للقاهرة لضيق الوقت بين المباراتين.

وعكف طارق العشرى على دراسة مباريات زعيم الثغر وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام انبى والتى فاز بها بهدفين مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن زولا فى مواجهة الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف ، حيث غاب اللاعب عن مواجهة فاركو بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة مصر المقاصة.

ويحتل الطلائع المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 21.

عاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف فريق طلائع الجيش عن طريق عمرو السيسى بالدقيقة 20 عن علامة الجزاء عقب عرقلة اللاعب رجب عمران من مدافع فاركو بلال جمال داخل منطقة الجزاء .