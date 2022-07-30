شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلم الطفولة يتحقق.. السيتي يوافق على رحيل "سيلفا" إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ظهر اسم برناردو سيلفا في أروقة نادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، حسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث بدا أن مانشستر سيتي مستعدا للتخلي عن لاعب الوسط البرتغالي بعدما عرضه وكيل أعماله ومواطنه خورخي مينديز على برشلونة وريال مدريد.

وقالت صحيفتا "موندو ديبورتيفو وسبورت" إن برشلونة فتح باب المفاوضات مع برناردو سيلفا مجددا بعد شهور من الاهتمام به، لكن حتى الآن لم يتلق أي عرض بخصوص لاعبه الدولي.

برناردو سيلفا

ووفقًا لما نشرته "ليكيب" أمس الجمعة، سيكون مانشستر سيتي مستعدًا الآن للاستماع إلى العروض خاصة في ظل اهتمامه بالبرازيلي لوكاس باكيتا نجم أولمبيك ليون ويحتاج إلى أموال لإبرام هذه الصفقة.

وتألق لاعب الوسط البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا هذا العام في فرنسا ويود بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي الحصول على خدماته.

برناردو سيلفا

وكان برناردو البالغ عمره 27 عامًا، جزءًا أساسيًا من تشكيلة جوارديولا الموسم الماضي، لكن رغبته الحالية الانتقال للنادي الكتالوني الذي يعتبره نادي طفولته.

ولن يقبل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز التنازل عن سيلفا بأقل من 70-80 مليون يورو، لذلك يحرص برشلونة على التخلص من الهولندي فرينكي دي يونج لتوفير السيولة المالية.

برناردو سيلفا ودي يونج

وفي الآونة الأخيرة، أصر خوان لابورتا رئيس برشلونة على أن دي يونج والنادي يريدان الحفاظ على علاقتهما، والحقيقة هي أنه إذا التفاوض بجدية على ضم برناردو سيلفا، فإن العديد من النقاط ستشير إلى رحيل الدولي الهولندي.

برناردو سيلفا وبيب جوارديولا

ولعب برناردو سيلفا 50 مباراة في كافة المسابقات مع مانشستر سيتي موسم 2021-22، وصنع 13 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة.

ووضع تشافي هرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني نصب عينيه لاعب الوسط البرتغالي منذ فترة طويلة على الرغم من أن أي خطوة ستتوقف على بيع دي يونج.

برناردو سيلفا

وتعاقد برشلونة بالفعل مع ستة لاعبين حتى الآن، أحدثهم الفرنسي جول كوندي من إشبيلية، وذلك بعد الإيفواري فرانك كيسي، والدنماركي أندرياس كريستنسن، والبرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فضلا عن تجديد عقد الجناح الفرنسي عثمان دمبيلي.