شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم السبت 30 / 7 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب

تقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم، السبت، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فى المقابل تعادل فريق المقاولون العرب مع سموحة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.

الزمالك - 63 نقطة

بيراميدز - 59 نقطة

الأهلي - 54 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

طلائع الجيش - 41 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمقاولون العرب اليوم السبت فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.