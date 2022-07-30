بعد أنباء اشتباكه مع شيكابالا.. زيزو يرد بصورة من تدريبات الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

رد أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول وقوع "مشاجرة بالأيدي" بينه وبين محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد الفريق الأبيض.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وقوع مشاجرة عنيفة بين زيزو وشيكابالا خلال تدريبات الفريق الجمعة.

ويستأنف الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأفادت التقارير بأن ”المزاح بين شيكابالا وأحمد سيد زيزو تبدل لحالة من التراشق اللفظي بين الثنائي، ومع تزايد حدة الحديث بين الطرفين تطور الأمر لشجار انتهى باشتباكات بالأيدي، كانت أشبه بخناقة شوارع.. وحاول محمود علاء الفض بينهما، لكن الأمر انتهى بمأساة، حيث تلقى لكمة قوية في وجهه طالته دون قصد من أحد اللاعبين“.

ومع انتشار تلك التقارير على نطاق واسع، رد زيزو عليها بنشر صورة لشيكابالا وابنه عبر حسابه الرسمي بموقع ”انستجرام“.

وعبر خاصية "ستوري" بحسابه على موقع "انستجرام"، علّق زيزو على الصورة قائلاً ”لبس التقسيمة هياكل منك حتة“.

وسخر زيزو من تلك التقارير بهذه الصورة، حيث لم يشارك شيكابالا في تدريب اليوم الجمعة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر داخل الزمالك نفيه تلك التقارير، مؤكدًا أن هذه الخناقة ”من وحي الخيال.

وأوضح المصدر: ”زيزو قام بتدريب استشفائي بعد مجهود الأمس أمام فيوتشر، وشيكابالا لن يشارك في التدريب من الأساس وحضر بصحبة ابنه آدم وجلس للمشاهدة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مع نهاية الشوط الثاني أمام فيوتشر.

وأكد المصدر أن خروج مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت يهدف إلى تشتيت تركيز الفريق المتربع على جدول ترتيب الدوري المصري، وتصدير الأزمات له، مثل النادي المنافس الذي ظهرت به أزمة مؤخرًا تتمثل في سفر بعض لاعبيه للإسكندرية لحضور أحد الأفراح حتى مطلع الفجر“.

وكان الزمالك قد فاز على فريق فيوتشر معززاً صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الخميس.