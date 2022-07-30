شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كمال الأجسام يخوض نهائى البطولة العربية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخبا الناشئين والرجال لكمال الأجسام اليوم منافسات البطولة العربية التى تقام بالإسكندرية تحت رعاية محافظة الإسكندرية والاتحاد العربى للعبة.

ويشارك فى البطولة العربية لكمال الأجسام 15 منتخبا عربيا هى: فلسطين، المغرب، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان، اليمن، عمان، السودان، العراق، السعودية، الجزائر، تونس”، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

وافتتحت البطولة أمس بحضور محافظ الإسكندرية، وتم الانتهاء من منافسات الأساتذة فوق 40 وفوق 50 سنة ثم فيزيك رجال ثم كلاسيك فيزيك.

وعقدت إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد العربي على هامش البطولة بحضور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والأفريقى والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربى، ومحافظ الإسكندرية أيضا.