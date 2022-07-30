شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمصر المقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، السبت، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فى أعقاب الفوز على الجونة بثلاثية نظيفة فى الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يبدأ الدراويش اليوم استعداداته للقاء مصر المقاصة الاثنين المقبل فى الأسبوع الثامن والعشرين من عمر منافسات البطولة.

وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس قبيل الاستعداد لاستكمال مشواره بالمسابقة.

وحقق الإسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم للدراويش باهر المحمدي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، ثم سجل أحمد مصطفي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65.