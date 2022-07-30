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اليوم.. ختام البطولة العربية للكاراتيه فى القاهرة بمشاركة 8 دول

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القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم منافسات البطولة العربية لمنتخبات الكاراتيه، والتى تقام بصالة استاد القاهرة، والتى انطلقت أمس وتختتم اليوم. وشارك بالبطولة العربية عدة دول هى تونس، الأردن، فلسطين، الكويت، الإمارات، ليبيا، ، بالإضافة إلى مصر المستضيفة، ومن المنتظر وصول موافقات من جدول أخرى خلال الساعات المقبلة.

 

وشارك فى البطولة منتخبا الرجال والسيدات، لإكمال الإنجازات التى حققتها منتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة. 

 

عقد على هامش البطولة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة، وكذلك دورة تدريبية للمدربين لصقل مواهبهم وقدراتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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