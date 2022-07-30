شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام البطولة العربية للكاراتيه فى القاهرة بمشاركة 8 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم منافسات البطولة العربية لمنتخبات الكاراتيه، والتى تقام بصالة استاد القاهرة، والتى انطلقت أمس وتختتم اليوم. وشارك بالبطولة العربية عدة دول هى تونس، الأردن، فلسطين، الكويت، الإمارات، ليبيا، السعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة، ومن المنتظر وصول موافقات من جدول أخرى خلال الساعات المقبلة.

وشارك فى البطولة منتخبا الرجال والسيدات، لإكمال الإنجازات التى حققتها منتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة.

عقد على هامش البطولة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة، وكذلك دورة تدريبية للمدربين لصقل مواهبهم وقدراتهم.