شكرا لقرائتكم خبر عن اليوناني أناستاسيوس تاسوس سيديروبولوس حكم مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اختيار اليونانى أناستاسيوس تاسوس سيديروبولوس حكما لمباراة الزمالك و بيراميدز فى الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاثنين القادم.

ومن جانب آخر عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الجمعة المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وأشاد المدير الفنى بإصرار اللاعبين والروح العالية التى ظهروا عليها فى لقاء فيوتشر الذى أقيم الخميس والذى حسمه الأبيض لصالحه بهدف دون رد.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين مواصلة الانتصارات فى المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري، وشدد على ضرورة التركيز فى الفترة الحالية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة فى الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدورى الممتاز.



