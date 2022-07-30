شكرا لقرائتكم خبر عن يانيك فيريرا: الأهلى لم يفاوضنى.. وأوافق على تدريب المنتخب المصرى الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الفتح السعودى أن النادى الأهلى لم يتفاوض معه إطلاقا كما تردد خلال الفترة الماضية الماضية كما تردد .

وأوضح البلجيكى يانيك فيريرا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه مؤخرا قام بمتابعة مباريات الاهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز و أبرز لاعبيه الجنوب أفريقى بيرسى تاو حيث يعرفه جيدا منذ تواجده في الدورى البلجيكى و لكن الإصابات أثرت على مستواه و هناك أيضا لاعبون جيدون في الفريق الأحمر.

أشار البلجيكى يانيك فيريرا أنه مستعد للعمل في مصر في أي توقيت يعرض عليه مشروع و ليس مرتبطا بالمال والراتب فقط ولكن بطموح بعض المسئولين في بناء مشروع كامل ولذلك أوافق على تدريب المنتخب المصرى الأولمبى في حال تواجد مفاوضات .

يذكر أن يانيك فيريرا، 41 عاما، حقق كأس بلجيكا مع ستاندرليج في عام 2015 وسبق وأن عمل كمساعد في صفوف نادي الشباب السعودي عام 2012 بينما درب الفتح في الفترة ما بين 2019 إلى عام 2022.