شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل العريفى: طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سهيل العريفى مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبى الرياضى أن طرح تذاكر مباراة السوبر المصرى بين الاهلى و الزمالك سوف يتم طرحها خلال الأسبوعين المقبلين وسوف تكون بالتساوى بين الفريقين .

وأوضح سهيل العريفى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن أسعار التذاكر سوف تكون في المتناول و هناك بعض الشخصيات الكبرى من الإمارات سوف تتواجد في المباراة و متابعتها من الملعب .

و أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين مباراة كأس السوبر المصري، التي تم اعتماد موعدها الجديد بتاريخ 28 أكتوبر 2022 فى الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال الموقع الرسمى لمجلس أبو ظبى الرياضى تجمع المواجهة المرتقبة طرفي الكلاسيكو المصري الأشهر عربيا وهما بطل الدوري والكأس الزمالك والوصيف الأهلي، حيث تعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها الإمارات مباراة كأس السوبر المصري، بعدما أقيمت في عام 2015 في (استاد هزاع بن زايد)، وفي 2017 في (استاد محمد بن زايد)، وفي 2018 في (استاد هزاع بن زايد) وفي عام 2020 في (استاد محمد بن زايد).