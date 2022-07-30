شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: نستهدف المربع الذهبي للدوري منذ 4 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن طموحات فريقه في الدوري المصري هذا الموسم موضحا أنه يخطط منذ 4 جولات للوصول إلى المربع الذهبي من البطولة لكن التوفيق غاب عن الفريق في بعض الأوقات.

وأوضح العشري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس2: "نعيش لغز كبير هذا الموسم بالسقوط أمام الفرق المتوسطة والفوز على الفرق الكبيرة، لدينا لاعبون يجيدون ضد الفرق الكبيرة، لكن في نفس الوقت فرطنا في العديد من النقاط".

وواصل العشري: "فقدنا لاعب مهم هو فيكتوري، اللاعب عقده انتهى بنهاية شهر يونيو وتلقى عرضا للاحتراف ورحل عن الفريق ورحيله أثر علينا بعض الشيء، لكننا نقدم مستوى مميز وراض عن مسيرة الفريق هذا الموسم".

وأضاف العشري: "الطلائع في المكانة التي يستحقها، وتجديد محمد بسام مع الفريق نظرا لحاجة الفريق إلى خدمات الحارس، التجديد جاء بعد الاتفاق مع الإدارة على الحفاظ على العناصر الأساسية تحضيرًا للموسم القادم".

وأتم المدير الفني للطلائع تصريحاته: "لدينا مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندري الأحد القادم، نعرف ونقدر المنافس، لكننا نجيد أمام الفرق الجماهيرية ولدينا هدف لن نتنازل عنه".