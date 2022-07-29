رسمياً.. بدر بانون يرحل عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعب المغربي بدر بانون طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن اللاعب يقدر كثيرًا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي.

وأضاف مدير الكرة بالنادي أنه اصطحب بدر بانون وجلسا مع ريكاردو سواريش المدير الفني، لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور، وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك.

وتحدث سواريش مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات، وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطري.

وأشار إلى أن عبدالحفيظ، إلى أنه قام برفع الأمر إلى لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف على الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم.

وتم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بحسم الاتفاق المالي مع نادي قطر القطري وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب.

وغادر بانون إلى قطر لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لتفعيل عقد انتقاله إلى قطر القطري وحصول الأهلي على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.