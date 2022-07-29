بعد الرحيل عن الأهلي.. موسيماني يبدأ مهمة جديدة مع نادي جنوب إفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة MT Sports، التي تدير أعمال المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن وجهته المقبلة.

وبحسب موقع "في الجول"، فقد أصدرت الشركة اليوم الجمعة بياناً رسمياً أعلنت فيه أن موسيماني سيبدأ سلسلة "The Masterclass Series" والتي ستكون نقطة انطلاقها هي نادي رويال إيه أم الجنوب إفريقي.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من موسيماني قوله إن حملة "Masterclass Coaching Series" التي تجريها شركة المدير الفني الجنوب إفريقي، تهدف لفتح الباب لدعم أي فريق داخل قارة إفريقيا على المستوى الفني.

ووقع موسيماني ومساعديه على الاتفاقية مع نادي رويال إيه أم ليتواجدوا في الفترة المقبلة لتقديم استشارات فنية للجهاز الفني للفريق الذي يشارك الموسم المقبل في كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

ومن المقرر أن يتم تقديم موسيماني مستشاراً فنياً للفريق الجنوب إفريقي.

وكان إسم موسيماني قد ارتبط مؤخراً بنادي الوداد المغربي، ومنتخب العراق أيضاً، قبل أن يظهر في نادي رويال إيه إم الجنوب إفريقي.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في سبتمبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث بدأ الرحلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي توج به.

ثم فاز المدرب بدوري الأبطال مرة أخرى في 2021 مع الأهلي، قبل أن يصل إلى النهائي الثالث على التوالي ويخسره قبل إعلان رحيله في الثاني عشر من يونيو الجاري.