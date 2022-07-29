شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة المقاولون والأهلي وعاشور لإنبي والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام مباراة المقاولون و الأهلي إلى الحكم محمد عادل في اللقاء المقرر إقامته ‏التاسعة مساء غد السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز، يعاونه محمود أبو الرجال و هاني خيري و عاطف حسين و مصطفي مدحت حكم فيديو و هاني العراقي.

بينما يدير مباراة إنبي و المصري الحكم الدولي محمود عاشور يعاونه شريف عبدالله و رمضان هنداوي و حسني سلطان و محمد الصباحي و محمد عطا.

يغيب 10 لاعبين عن قائمة فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام في ‏التاسعة مساء غد السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وضمت قائمة الغائبين في الأهلي عن مواجهة المقاولون كل من: "أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة ومحمد هاني بسبب الإيقاف بعد الحصول علي الانذار الثالث في مباراة المقاصة .

وعاد صلاح محسن لقائمة الأهلي بعد الغياب عن مباراة المقاصة للإصابة فيما تمت الموافقة علي رحيل المغربي بدر بانون لقطر القطري.