شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أكرم توفيق لاعب فريق الاهلى، بالمران الجماعى للفريق الذى أقيم منذ قليل على مختار التتش في ختام الاستعداد لمباراة المقاولون العرب، التى تقام فى ‏التاسعة مساء غد السبت باستاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز وذلك عقب تمثيل اللاعب الشفاء من الإصابة بالرباط الصليبى.

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة المقاولون عصر اليوم على ملعب التتش، واشتمل على ‏جانب بدني خفيف وتدريبات فنية وخططية وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريز ‏المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين.‏

كان الأهلي قد فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ‏الكلية الحربية مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ27 في بطولة الدوري.‏‏

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام.



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