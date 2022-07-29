شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يؤدى تدريبات إضافية وتأهيل شيكابالا بعد الإجهاد أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أداء تدريبات إضافية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الثنائي محمد نديم والسيد عطية في التقسيمة الفنية التي خضع لها الفريق في مران اليوم. وفضل محمد عواد أداء تدريبات إضافية بالجري حول الملعب للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل ما يقدمه من مستوى جيد مع الفريق في المباريات الأخيرة.

كما خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لتدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانزيوم، وأدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية للتغلب على حالة الإجهاد التي تعرض لها في مباراة الزمالك أمام فيوتشر التي أقيمت أمس الخميس.

ولم يشارك "شيكابالا" في التقسيمة الفنية لمنحه الراحة اللازمة من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل لمباراة بيراميدز المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.