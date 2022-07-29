شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات فى قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 10 لاعبين عن قائمة فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام في ‏التاسعة مساء غد السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وضمت قائمة الغائبين في الأهلي عن مواجهة المقاولون كل من: "أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة ومحمد هاني بسبب الإيقاف بعد الحصول علي الانذار الثالث في مباراة المقاصة .

وعاد صلاح محسن لقائمة الأهلي بعد الغياب عن مباراة المقاصة للإصابة فيما تمت الموافقة علي رحيل المغربي بدر بانون لقطر القطري.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد ‏مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏

يستعد الاهلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

انتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام.

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة المقاولون العرب عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وأحمد نبيل كوكا إصابة فى العضلة الخلفية، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.