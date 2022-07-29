شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسماعيل تلحق بسلمى أيمن في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ملك إسماعيل وسلمى أيمن لاعبتا المنتخب الوطنى للخماسى الحديث فى التأهل إلى نهائى فردى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث للكبار، والتى تستضيفها مصر بالإسكندرية حاليا وحتى 31 يوليو الجاري.

وتأهلت ملك التى لعبت فى المجموعة الثانية ضمن أفضل 4 أرقام فى المجموعتين برصيد 107‪1،بينما تصدرت الإيطالية إلينا ميكيلى برصيد 109‪5 و المجرية ميشيل جولياس فى المركز الثانى برصيد 109‪3 والكورية الجنوبية صن رو كيم 109‪1 فى المركز الثالث.

واحتلت سلمى أيمن المركز السابع فى المجموعة الأولى للدور قبل النهائى برصيد 1073 نقطة.

بينما تصدرت لاعبة المجر سارولتا سيمون المجموعة برصيد 1078وبنفس رصيد النقاط جاءت الفرنسية إيلود كلوفيل فى المركز الثانى بالمجموعة، فيما احتلت البريطانية أوليفيا جرين المركز الثالث برصيد 1076 نقطة.

وتشارك 18 لاعبة فى الدور النهائى الذى تقام منافساته غدا السبت بمشاركة سلمى أيمن وملك إسماعيل كما تأهل الشقيقان أحمد ومحمد الجندى لاعبا منتخبنا الوطنى إلى نهائى فردى الرجال.

وتتصدر مصر جدول ترتيب الميداليات بعدما أحرزت ميداليتين فى البطولة حتى الآن، هى ذهبية تتابع السيدات و فضية تتابع الرجال.

وتمكن المنتخب المصرى من تحقيق فضية مسابقة التتابع للرجال عن طريق إسلام حامد وأحمد حامد قبل أن يضيف فريق السيدات المكون من هايدى مرسى وأميرة قنديل ذهبية التتابع فى بداية رائعة للفريق.

وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسى الحديث بمشاركة 43 دولة. ويشمل جدول منافسات البطولة مسابقات التتابع والفردى للرجال والسيدات والتتابع المختلط.