شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام ماذا قدم عبد الرحمن مجدي مع الإسماعيلي أمام الجونة بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أحد أفضل مبارياته منذ انضمامه لصفوف الدراويش ليسهم فى حصد الفريق انتصاراً بثلاثية دون رد على الجونة بعقر داره. ونستعرض ما قدمه اللاعب فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الجولة الـ 27 بمسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3 / 0، وذلك على النحو التالي .. * شارك بالمباراة كاملة صنع هدفين ترجمها المتألق أحمد مصطفى فى شباك الجونة. * كان قريباً من افتتاح التسجيل بتسديدة ارتطمت فى العارضة قبل بداية مهرجان الأهداف بالشوط الثاني. * إجمالا فقد سدد 7 كرات جاءت 5 بين الـ 3 خشبات و2 خارجها، فكان أكثر من سدد في المباراة التي شهدت 22 تسديدة. * صنع 4 فرص محققة للتسجيل، 2 منها انتهت بهدفين للدراويش من توقيع أحمد مصطفى. * على مستوى التمرير القصير بلغت دقة تمريرات بنسبة 70%، وأرسل 4 كرات طولية وصلت دقتها 90%. * نفذ 8 تمريرات ناجحة و9 على الجانبين و9 للأمام، ومعظم توجيهات تمريراته وعرضياته كانت لخدمة الجانب التكتيكي باللعب على الأطراف وإستغلال ضعف عمق دفاع فريق الجونة. * قدم دوراً دفاعياً أيضًا إذ أنه إستعاد الكرة 5 مرات لفريقه. ” لمطالعة مشاركات اللاعب أضغط هنا ”

كما شهدت مواجهة الإسماعيلي أمام الجونة عودة محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الإرتكاز للمشاركة من جديد ضمن صفوف الفريق بعد غياب دام 133 يومًا بسبب الإصابة.

"دونجا" ساهم فى عودة الدراويش لمسيرة الإنتصارات عقب مشاركته من مقاعد البدلاء اعتبارًا من الدقيقة السادسة والأربعين بدلاً من محمد بيومي لاعب الوسط الشاب، خلال المباراة التى أقيمت مساء أمس – الخميس – على ملعب خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الـ 27 بمسابقة الدوري العام.

وكانت آخر مشاركة لـ "دونجا" فى لقاء الإتحاد الذى أقيم يوم 16 مارس الماضي على ملعب الأخير بالإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 13 والذى انتهي للدراويش بهدفين مقابل هدفًا.

وبات الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، فى حيرة بمنطقة وسط الملعب بعد تألق أكثر من لاعب بهذا المركز إضافة لعودة دونجا وهو ما يصب فى صالح الفريق بكل تأكيد ويدعم فرص المنافسة بين اللاعبين.