عبدالباسط حمودة يحسم الجدل بشأن رقص لاعبي الأهلي على أغنية «الدوري راح»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، على ظهور رباعي الأهلي أيمن أشرف وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة، معه أثناء الغناء في حفل زفاف أحد أصدقائهم، على أغنية "الدوري راح"، وذلك قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال "حمودة"، في تصريحات لصحيفة "الوطن"،: "رقصت فعلا مع لاعبي الأهلي في فرح".

وأضاف المغني الشعبي: "مش فاكر الأغنية اللي غنيتها في الفرح، بس مكنتش أغنية (الدوري راح) زي ما ظهر في الفيديو المتداول".

وفي وقت سابق، قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، توقيع عقوبات صارمة على لاعبي الفريق الأربعة، بعد ظهورهم في حفل عبدالباسط حمودة بالأمس.

وبحسب بيان رسمي، فإن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة.

وأثار ظهور لاعبي الاهلي في حفل الزفاف غضب مجلس ادارة النادي الأهلي، لذلك تم توقيع عقوبات صارمة على لاعبي الفريق.

ويستعد الأهلي، لمواجهة المقاولون العرب، في التاسعة مساء غد السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 54 نقطة، من 25 مباراة خاضها المارد الأحمر في المسابقة، خلف الزمالك وبيراميدز على الترتيب.