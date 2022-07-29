يستضيفها استاد هزاع بن زايد.. مجلس أبو ظبي الرياضي يُعدل موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2021

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تعديل موعد مباراة كأس السوبر المصري 2021، بين الزمالك والأهلي، مؤكدا استضافة استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين للقمة المصرية.

وتُقام المباراة، يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر المُقبل، بدلا من 21 من الشهر ذاته، في تمام التاسعة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت القاهرة.

وقال الموقع الرسمى لمجلس أبو ظبى الرياضى تجمع المواجهة المرتقبة طرفي الكلاسيكو المصري الأشهر عربيا وهما بطل الدوري والكأس الزمالك والوصيف الأهلي، حيث تعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها الإمارات مباراة كأس السوبر المصري، بعدما أقيمت في عام 2015 في (استاد هزاع بن زايد)، وفي 2017 في (استاد محمد بن زايد)، وفي 2018 في (استاد هزاع بن زايد) وفي عام 2020 في (استاد محمد بن زايد).

وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد وقع اتفاقية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "بريزنتيشن سبورتس"، لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات الشقيقة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الجانبين والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات بمصر، وذلك لتقام ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في إمارة أبوظبي.