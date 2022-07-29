شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية واستشفائية لأساسيى الزمالك أمام فيوتشر وبرنامج خاص للونش وزيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا فى لقاء فيوتشر بصورة أساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال، وذلك خلال مران اليوم الجمعة الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمواجهة بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، خوض اللاعبين تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، خوفا من تعرضهم للإجهاد فى ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

كما خضع الثنائي محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" لتدريبات تأهيلية، وأدى "الونش وزيزو" تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، للتغلب على حالة الإجهاد في ظل تلاحم المباريات.

ولم يشارك اللاعبون الأساسيون فى التقسيمة الفنية التى خاضها الفريق على هامش مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.