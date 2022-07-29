شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أيمن تتأهل لنهائي فردى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت سلمى أيمن، لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث، لنهائي فردي السيدات ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بالإسكندرية حالياً وحتى 31 يوليو الجاري. واحتلت سلمى المركز السابع فى المجموعة الأولى للدور قبل النهائي برصيد 1073 نقطة.

بينما تصدرت الإيطالية سارولتا سيمون المجموعة برصيد 1078 وبنفس رصيد النقاط جاءت الفرنسية إيلود كلوفيل في المركز الثاني بالمجموعة، فيما احتلت البريطانية أوليفيا جرين المركز الثالث برصيد 1076 نقطة.

وتقام بعد قليل منافسات المجموعة الثانية للدور نصف النهائي لفردي السيدات والتي تشارك فيها لاعبة منتخبنا ملك إسماعيل.

وتتأهل 18 لاعبة من مجموعتي الدور قبل النهائي إلى النهائي الذي تقام منافساته غدا السبت، كما تقام غدا منافسات نهائي الرجال أيضا وتأهل الشقيقان أحمد ومحمد الجندي لاعبا منتخبنا الوطني إلى نهائي فردي الرجال .

وتتصدر مصر جدول ترتيب الميداليات بعدما أحرزت ميداليتين في البطولة حتى الآن ، هي ذهبية تتابع السيدات و فضية تتابع الرجال.

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق فضية مسابقة التتابع للرجال عن طريق إسلام حامد وأحمد حامد قبل أن يضيف فريق السيدات المكون من هايدي مرسي وأميرة قنديل ذهبية التتابع في بداية رائعة للفريق.

وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة 43 دولة.

ويشمل جدول منافسات البطولة مسابقات التتابع والفردي للرجال والسيدات والتتابع المختلط.