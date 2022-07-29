شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعلن قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التي تقام فى ‏التاسعة مساء غد، السبت، باستاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد ‏مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام.

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة المقاولون العرب عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وأحمد نبيل كوكا إصابة فى العضلة الخلفية، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.