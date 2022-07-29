المناسبة لم تكن خارج القاهرة.. الأهلي يوقع غرامة كبيرة على رباعي فرح عبدالباسط حمودة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، توقيع غرامة مالية على اللاعبين «أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - مجدي أفشة - حسام حسن»، وذلك لمخالفتهم التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقًا للمواعيد المقررة ليلًا للحصول على الراحة الكافية.

وبحسب بيان رسمي، فإن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة.

وآثار مقطع فيديو، ظهر فيه رباعي الأهلي محمد مجدي أفشة، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وحسام حسن، أثناء الرقص مع الفنان عبدالباسط حمودة، خلال حضورهم حفل زفاف أحد أصدقائهم الذي يمتلك مطعم أسماك شهير بمدينة الإسكندرية، موجة غضب قبل يومين من مواجهة المقاولون العرب في الدوري.

وعبر مشجعو الأهلي عن غضبهم بسبب سفر الرباعي إلى الإسكندرية، مما يعرضهم للإجهاد خاصة مع الآداء المتذبذب لفريق الأهلي في مبارياته السابقة، ومنها خسارته بطولة الكأس المؤجلة أمام الزمالك.