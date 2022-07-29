شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التى تقام فى ‏التاسعة مساء غد السبت باستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة المقاولون عصر اليوم على ملعب التتش، واشتمل على ‏جانب بدني خفيف وتدريبات فنية وخططية.

وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريز ‏المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين.‏

وكان الأهلي قد فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ‏الكلية الحربية مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ27 في بطولة الدوري.‏‏

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام.

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة المقاولون العرب عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وأحمد نبيل كوكا إصابة فى العضلة الخلفية، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.