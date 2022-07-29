وزير الرياضة يطلق شارة بدء بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات بمدينة العلمين الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى: التوسع فى إقامة البطولات والفعاليات الرياضية فى قلب مدينة العلمين الجديدة الفترة المقبلة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، شارة بدء بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات، والذي تنظمه Roska Event بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

انطلقت الجولة من أمام فندق الماسة بمدينة العلمين لمسافة ٣ كيلو متر، وتتضمن البطولة سباقات متنوعة للسيارات "الدريفت، سبييد، تحدى تانديم دريفت، وتحدى ٤*٤، وتحدى رالى"، وشارك على هامش البطولة قائدو ٢٠٠ دراجة بخارية.

شهد السباق كل من أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومجموعة من أعضاء الإدارة، وعمرو يسرى المدير التنفيذى للسباق، وممثل من نادى السيارات والرحلات المصرى .

أكد وزير الرياضة على الاهتمام البالغ بإقامة مختلف الفعاليات الرياضية، وتنظيمها على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك فى ضوء تنفيذ رؤية الوزارة نحو تحقيق نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى دور الفعاليات الرياضية فى الترويج للمشروعات القومية الجديدة التى تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال مشاهدة المشاركين فى تلك الفعاليات لما يحدث بمصر من تطور وتنمية على أرض الواقع، مشيراً إلى التوسع فى تنفيذ الفعاليات الرياضية بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ثمن الوزير على فعاليات بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات، التى تحتضنها مدينة العلمين الجديدة، والإقبال الكبير على المشاركة فى فعالياتها نظير مقومات المدينة الجديدة التى تستقطب المشاركين فى مختلف الأحداث المقامة بها، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة على حسن التنظيم والإخراج لمختلف المنافسات.

من جانبهم، عبر المشاركون فى البطولة عن انبهارهم بما شاهدوه من بنية تحتية مبهرة فى مدينة العلمين الجديدة، وموقعها الجغرافى الرائع، متوقعين أن تكون المدينة وجهة جميع السائحين لما تتميز به من مشاهد ومناظر خلابة وإمكانيات متميزة، مقدمين الشكر لكل من ساهم فى إقامة بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات التى تشهد اهتماماً من قطاع عريض من الشباب.

ومن المقرر أن يتم تنظيم النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات فى مدينة الجلالة، والنسخة الثالثة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة المقبلة.



بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات بمدينة العلمين الجديدة (7)



بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات بمدينة العلمين الجديدة (1)



بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات بمدينة العلمين الجديدة (2)



بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات بمدينة العلمين الجديدة (3)



بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات بمدينة العلمين الجديدة (4)



بطولة مصر الدولية لسباقات السيارات بمدينة العلمين الجديدة (5)