شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجدد إعارة بيكهام وشكرى من الأهلي لمدة موسم إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، وبتوصية من المدير الفني عبد الحميد بسيوني، فى الحصول على موافقة النادى الأهلي لتجديد إعارة كل من محمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" المعارين من المارد الأحمر منذ بداية الموسم الماضي لمدة موسم إضافى.

ويسعى المدير الفني لسموحة لاستقرار الفريق للموسم المقبل، خاصة أن فريق سموحة لديه 9 لاعبين إعارات من أندية مختلفة وحتى لا تحدث هزات فى الفريق ويعتبر التجديد إعارة الثنائى بيكهام وشكرى أول الخطوات لذلك.

من جهة أخرى، أكد عبد الحميد بسيوني أن مباراة المحلة القادمة ضمن الجولة الـ28 من المباريات المهمة جدا للفريق، ولكن نعترف أن الفريق يعاني بشكل كبير من الإجهاد، خاصة أن كل فرق الدورى تلعب كل 48 ساعة وسفر ومشقة ولكنها مباريات حاسمة، سواء لتحديد صراع القاع والمنافسة بالقمة وأندية الوسط تريد أن تكون ضمن المربع الذهبي.

ويغيب عن سموحة عبد الكبير الوادى للإيقاف وحسين فيصل للإصابة، بينما يعانى رجب نبيل ومصطفى الخواجه من نزلة رد.