شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك يوسف أسامة نبيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية خلال مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل يوسف أسامة نبيه للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية التى لحقت به مؤخرا، وخضع لتدريبات تأهيلية الفترة الماضية من أجل التعافي من إصابته، قبل أن يظهر فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

وأصبح يوسف أسامة لائقاً من الناحية الطبية للمشاركة فى المباريات مع الزمالك، وفقاً لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.