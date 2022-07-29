شكرا لقرائتكم خبر عن "فيريرا" يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني بإصرار اللاعبين والروح العالية التي ظهروا عليها في لقاء فيوتشر الذي أقيم أمس الخميس والذي حسمه الأبيض لصالحه بهدف دون رد.

وطالب المدير الفني من اللاعبين مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.