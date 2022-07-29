رونالدو يخرج عن صمته ويرد على "الأكاذيب" بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم - رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منشور على "إنستغرام" يزعم أن السير أليكس فيرغسون قد شارك في الاجتماع الأخير ومنع خروج "الدون" من مانشستر يونايتد.

وانتقد رونالدو وسائل الإعلام وسط تكهنات شديدة حول وجهته التالية قائلا: "من المستحيل ألا تتحدث عني ذات يوم. وإلا فإن الصحافة لا تجني أي أموال. أنت تعلم أنه إذا لم تكذب، فلن تتمكن من جذب انتباه الناس. استمر في ذلك يوما ما تحصل على بعض الأخبار الصحيحة".

كما رد رونالدو على منشور آخر حول الاحتجاج المستمر من جماهير أتليتكو مدريد على صفقة انتقاله المحتملة إلى النادي الإسباني.

وقام قسم من المشجعين مؤخرا برفع لافتة كتب عليها "CR7 NOT WELCOME"، وأبدى رونالدو إعجابه بالمنشور حيث رد بأربعة رموز تعبيرية ضاحكة.

كما ردت أخت رونالدو، إلما أفيرو، على منشور لأحد المعجبين جاء فيه: "يمكنك الاستمرار في التحدث مثل الببغاء، وسوف يصمت الجميع في وقت من الأوقات.. الصبر".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو يزعم أن لديه عرضا ويريد من إدارة النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد أن يحددوا ثمن تخليهم عنه ليتمكن من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتبقى لرونالدو عام واحد على نهاية عقده الحالي، لكن يونايتد لديه خيار تمديد ذلك العقد لمدة 12 شهرا أخرى.

(وكالات)