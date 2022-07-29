الامارات | منتخب السعودية يقسو على عمان في افتتاح "خليجي سلة الشباب" بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية يقسو على عمان في افتتاح "خليجي سلة الشباب" بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب السعودي لكرة السلة للشباب فوزاً كبيراً على شقيقه العماني، جاء بفارق 30 نقطة، وبنتيجة (63-33)، في مباراة جمعتهما اليوم في افتتاح البطولة الخليجية للفئة العمرية (تحت 18 عاماً)، المقامة حالياً على صالة نادي الوصل في دبي، وتمتد حتى السادس من أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا.

ونجح لاعبي "الأخضر السعودي" كيفية تحقيق انتصارهم العريق، بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع (27-4 و14-6 و16-8)، فيما اكتفى لاعبي عمان بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (15-9)

ويعود المنتخبات السعودي والعماني يوم غدٍ لاستكمال مباريات الدور التمهيدي، وذلك لحساب الجولة الثانية، حين يلتقي المنتخب العماني في الرابعة عصراً شقيقه البحريني، على يواجه "الأخضر السعودي" في الثامنة والنصف مساءً نظيره الكويتي

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