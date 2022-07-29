موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر سيتي، في السادسة مساء غد السبت، على ملعب "كينج باور"، على لقب كأس الدرع الخيرية، قبل انطلاق الدوري الإنجليزي يوم 5 أغسطس المقبل.

ويلعب مانشستر سيتي مباراة كأس الدرع الخيرية باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، بينما يشارك ليفربول باعتباره بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، افتتاح موسمه الجديد بدفعة معنوية كبيرة بتحقيق كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي خسر لقب الكأس الخيرية الموسم الماضي أمام ليستر سيتي بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراة مانشستر سيتي بتشكيل مكون كالتالى:

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: الكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

في خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تياجو ألكنتارا.

في خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، دياز.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مباراة ليفربول بتشكيل مكون كالتالى:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو وروبين دياز وناثان أكي وويلسون إسبراند.

في خط الوسط: كالفين فيليبس وبيرناردو سيلفا وكيفن دي بروين.

في خط الهجوم: رياض محرز وإيرلينج هالاند وكول بالمر.

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