شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن رسمياً انتقال بدر بانون لنادى قطر القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن موقف المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم. وقال عبد الحفيظ، إن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته فى الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة، موضحا أنه يقدر كثيرًا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية، لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادى.

وأضاف عبد الحفيظ، أنه اصطحب بدر بانون وجلسا مع ريكاردو سواريز المدير الفني، لأنه صاحب القرار الفني فى مثل هذه الأمور، وهو الذى يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك. وتحدث سواريز مع بانون لمعرفة أسباب طلبه الرحيل وفى هذا التوقيت.. وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة، ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادى قطر القطري، وجاءت إجابة سواريز واضحة، طالما بانون يريد الرحيل وغير قادر على التأقلم، وبالتالي لا يستطيع إجبار اللاعب على الاستمرار، وأنه موافق على انتقال بدر بانون للنادى القطرى.

وأكد عبد الحفيظ أنه رفع الأمر إلى لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف على الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم. وفى ضوء كل المعطيات التى أكدت أن اللاعب لن يستطيع تقديم كل ما لديه للأهلي خلال الفترة المقبلة. وتم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بحسم الاتفاق المالي مع نادى قطر القطري وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب، وغادر بانون إلى قطر لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لتفعيل عقد انتقاله إلى قطر القطري وحصول الأهلي على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.