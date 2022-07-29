شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد أحمد أيوب مدرب حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي ظهر اليوم والد أحمد أيوب، المدير الفني الحالي لحرس الحدود ونجم الأهلي ومدرب المنتخب السابق، وشيعت الجنازة عقب صلاة العصر قبل أن تقوم أسرة الراحل بدفنه بمقابر العائلة بمحافظة الشرقية.

ويعلن أحمد أيوب عن موعد العزاء الخاص بوالده الراحل خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، يؤدى الفريق تدريباته بصفة يومية، وفقا للبرنامج التدريبى الذي يشمل الشقين البدني والفني، بهدف الارتقاء بالمستوى العام للاعبين.

ويحاول الجهاز الفني خوض عدة مباريات ودية متدرجة المستوى للاطمئنان على مدى انسجام اللاعبين لفكره وأسلوبه.

جدير بالذكر أن إدارة نادي حرس الحدود اعتمدت تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي، ويتكون من عميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرا إداريا، وسامح صابر علي إداري الفريق.