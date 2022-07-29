شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. التحدى والشهامة سر تسمية منتخب الأردن بـ"النشامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "منتخب النشامى".. لقب اشتهر به منتخب الأردن، بعدما تم اختياره بفضل ما يدل عليه من القوة والصبر والتحدى والعزيمة والإصرار والشهامة، ويمثل منتخب الأردن المملكة الأردنية الهاشمية، وحقق العديد من الإنجازات على المستوى العربي والآسيوي والدولي.

لم يحظ المنتخب الأردني بفرصة التأهل لبطولة كأس العالم حتى الآن، أما بطولة كأس آسيا فقد تأهل أربع مرات (2004، 2011، 2015، 2019).

ويعتبر الأردن هو بطل لدورة الألعاب العربية مرتين، بعدما فاز فى النسختين 1997 و1999 من البطولة، واستضاف الأردن بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 3 مرات في (2000 و 2007 و 2010)، وكأس الأمم العربية (1988)، ودورة الألعاب العربية مرة واحدة عام 1999.

وصل منتخب الأردن إلى الملحق العالمي فى تصفيات بطولة كأس العالم 2014 ضد أوروجواى، حيث تأهل الأخير بخماسية فى عمان، وتعادل سلبيا فى ملعب سنتيناريو التاريخي.

تحت قيادة نجم كرة القدم المصرية محمود الجوهري، كان المنتخب الأردني قادرا على التأهل لأول مرة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي من آسيا فى الصين عام 2004، وساعد الأردن للوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لكنه فشل في التأهل للدور قبل النهائي بعد خسارته امام اليابان في ركلات الترجيح .

وبفضل الجوهري، وصل منتخب الأردن إلى أعلى مركز في تصنيف الفيفا، وهو المركز 37 عام 2004، الجوهري ساعد الأردن على تحقيق نتائج رائعة في تصفيات كأس العالم لعام 2006 في الجولة الأولى، ولكنه فشل أيضا بمساعدة الأردن للتأهل في نهائي بطولة غرب آسيا لعامي 2004 و 2007، ولكنه ساعد الأردن بالفوز بالمركز الثالث في عام 2004 وساعد النشامي في الوصول إلى الدور النصف النهائي في عام 2007 .