شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغلق صفحة الزمالك استعداداً لمواجهة المقاولون فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة مباراة الزمالك، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق بهدف نظيف، فى مباراة الجولة 27 من عمرمسابقة الدوري العام، والتى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس باستاد السلام.

وبدأ الجهاز الفني لفيوتشر فى التركيز على اللقاء القادم أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامته فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر المسابقة المحلية، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر والمقاولون باستاد السلام، قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

واشتعلت معركة المربع الذهبي بين عدة فرق، حيث مازال فيوتشر يهيمن على المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويأتي من خلفة فريق طلائع الجيش برصيد 41 نقطة في المركز الخامس، ثم فريق سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.