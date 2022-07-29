انتقادات حادة لرباعي الأهلي بعد حضورهم فرح الإسكندرية.. وعقوبات كبيرة على اللاعبين.. وأول تعليق من سيد عبد الحفيظ

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

آثار مقطع فيديو، ظهر فيه رباعي الأهلي محمد مجدي أفشة، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وحسام حسن، أثناء الرقص مع الفنان عبدالباسط حمودة، خلال حضورهم حفل زفاف أحد أصدقائهم الذي يمتلك مطعم أسماك شهير بمدينة الإسكندرية، موجة غضب قبل يومين من مواجهة المقاولون العرب في الدوري.

وعبر مشجعو الأهلي عن غضبهم بسبب سفر الرباعي إلى الإسكندرية، مما يعرضهم للإجهاد خاصة مع الآداء المتذبذب لفريق الأهلي في مبارياته السابقة، ومنها خسارته بطولة الكأس المؤجلة أمام الزمالك.

عقوبات تنتظر الرباعي

وفي سياق متصل، كشف مصدر في الأهلي في تصريحات لمصراوي عن وجود اتجاه لتوقيع عقوبة مالية على اللاعبين المذكورين، وليس إيقاف فني، إذا ما ثبت حضورهم تلك المناسبة خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن العقوبة المالية ستكون مشددة إذا ما تم التأكد أن المناسبة التي ظهروا بها كانت في الإسكندرية، حيث أن ذلك يتطلب سفرا مما يعرضهم للإجهاد وإمكانية الإصابة بفيروس كورونا الذي عاد للانتشار حاليا.

وأوضح: "ليس منطقيا منع اللاعبين من حضور أي مناسبة فهم بشر أولا وأخيرا، لكن السفر وسط ضغط مباريات يتم خوضها كل 48 ساعة شئ غير منطقي يعرضهم لإرهاق أكبر".

وأتم: "ليس هناك نصوص (في اللائحة) تمنع اللاعب من حضور مناسبات إجتماعية، ولو كان هذا في القاهرة كان الأمر سيمر بشكل طبيعي ولكن وقتها كان سيتم تحذيرهم من إمكانية الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي غيابهم عن المباريات مما يسبب مشكلة في ظل نقص الصفوف بسبب الإصابات".

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ

من جانبه، علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رباعي الفريق الذين حضروا أحد الأفراح.

ورد عبد الحفيظ، في تصريحات لـ القاهرة 24، حول ما أثير عن توقيع عقوبة على اللاعبين أو الحصول على إذن مسبق قائلا: إنه لو صدر أي قرار تجاه لاعبي النادي الأهلي، سيتم إعلانه فورًا عبر الموقع الرسمي للنادي.