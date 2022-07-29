شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد ختام الجولة الـ27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز غداً، السبت، بإقامة مباراة تجمع إنبى مع المصرى البورسعيدى.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلى والمقاولون العرب.

ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022 الزمالك - 63 نقطة بيراميدز - 59 نقطة الأهلي - 54 نقطة فيوتشر - 42 نقطة طلائع الجيش - 41 نقطة

جدول ترتيب الدورى