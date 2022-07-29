شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة وائل تتوج ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت حبيبة وائل لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم لناشئين التايكوندو التى تقام تركيا فى منافسات وزن تحت 47 كجم.

وتغلبت حبيبة وائل على لاعبتى بولندا وصربيا قبل أن تتوج بالبرونزية فى بطولة العالم.

كان محمد أحمد فوزى لاعب منتخب التايكوندو حقق المركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بتركيا بعد الخسارة فى مباراة النهائي ، و كان فوزى قد تغلب على لاعب تركيا بنتيجة 2/0 فى ربع النهائي.

كما تأهل سليم ابراهيم إلى ربع نهائي البطولة فى وزن 33 كجم بالفوز على لاعب أرمينيا 2/0.