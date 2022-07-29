شكرا لقرائتكم خبر عن بسام VS صبحي.. هل تغير خريطة حراسة مرمى الأهلي والزمالك الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد بسام فى الزمالك، ومحمد صبحي فى الأهلي.. صفقتان قد تغيران خريطة حراسة مرمى القطبين الموسم المقبل، فى ظل الحاجة لحارس آخر مع الشناوي فى القلعة الحمراء وغياب البدائل لعواد فى القلعة البيضاء، ولكن ماذا قدم الحارسان حتى يكونا الخيار الأول لقطبي الكرة المصرية.

محمد بسام، الذى اقترب من ارتداء القميص الأبيض فى ميت عقبة، قدم مستويات مميزة هذا الموسم، وخاض مع طلائع الجيش 24 مباراة، نجح خلالها فى الخروج بـ13 مباراة بشباك نظيفة، واستقبلت شباكه 21 هدفا في 11 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

وإجمالا يعتبر بسام من حراس الخبرة في الكرة المصرية، حيث لعب 238 مباراة في مختلف المسابقات، وفي رصيده 88 مباراة بشباك نظيفة، بينما استقبلت شباكه 260 هدفا، وعلى صعيد الألقاب يملك بطولة وحيدة هي السوبر المصري التى انتزعها فريقه من أنياب الأهلي.

وفى المقابل، لا يملك محمد صبحي تاريخا طويلا مع الكرة المصرية، لكنه يعتبر من الحراس الشباب المميزين، وحمى الحارس الشاب عرين فريقه فاركو هذا الموسم في 23 مباراة، نجح في الخروج بشباك نظيفة في 13 مباراة منها، بينما استقبلت شباكه 16 هدفا في 10 مباريات.

وإجمالا لعب صبحي 66 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن فيها من الخروج بشباك نظيفة 28 مرة، بينما استقبلت شباكه 61 هدفا فى جميع الأندية التي لعب لها.

محمد بسام بات الخيار الآمن للزمالك لتدعيم حراسة المرمى، وقد يُشعل المنافسة مع محمد عواد الموسم المقبل، أما صبحي فيسعى هو الآخر لحجز مكان أساسى فى الأهلي، رغم تواجد الشناوي، أحلام الحارسان تصطدم بمنافسة قوية فى القطبين، فهل يمنحهما القدر فرصة العمر لكتابة التاريخ مع الأهلي والزمالك؟.