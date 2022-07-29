شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافي الدوري المصرى برصيد 13 هدفاً، وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة، بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) - 10 أهداف

مصطفى شلبي (إنبي) - 9 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف