شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعين بهذا الثلاثى لتعويض غيابات وسط الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الثلاثى أحمد نبيل "مانجا" وسعيدو سمبوري ونادر رمضان لتعويض غياب خالد الغندور ومورو ساليفو ومروان عطية أمام طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويغيب خالد الغندور عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الماضية بينما يغيب الثنائى مورو ساليفو ومروان عطية بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز على إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.