شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان وبرونزية لمنتخب الكاراتيه فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه ذهبيتين وبرونزية، حتى الآن، فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالقاهرة، وتستمر حتى غد السبت.

وحقق الميداليات كل من عمرو أحمد ذهبية ميزان 60 كجم رجال، ونورهان سلامة ذهبية الكاتا الفردي للسيدات، بينما حقق البرونزية مصطفى غباشي فى الكاتا الفردي رجال.

ويشارك فى البطولة العربية دول تونس، والأردن، وفلسطين، والكويت، والإمارات، وليبيا، والسعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.