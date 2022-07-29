شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. جنا إيهاب لاعبة الجمباز بنادى الأولمبى: بحب مايان السيد وعروض الأزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجمة اليوم فى بره الملعب هي جنا إيهاب لاعبة الجمباز بنادى الأولمبى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

عروض الأزياء والميكب

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البيض الأومليت

من نجمك المفضل؟

محمد صبرى

من مطربك المفضل؟

Simone bills

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

لاعبة

لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك؟

أمشى بسرعة.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مايان السيد

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

وظيفة تانية أكيد.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

هرفض طبعا.