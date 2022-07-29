شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى باكياً: أهُدى الفوز على الجونة لروح والدى وجماهيرنا هى السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد مصطفى، جناح وصانع ألعاب الإسماعيلي ، سعادته بالفوز الغالي أمام فريق الجونة، مشيراً إلى أن هذا الانتصار جاء فى توقيته الأنسب بعد الخسارة بالجولة الماضية.

وقاد مصطفى الدراويش لثلاثية فى شباك الجونة بعد التسبب فى ركلة الجزاء التى نتج عنها الهدف الأول وتسجيل الهدفين الثاني والثالث.

وقال أحمد مصطفى، ”ظروف هذا الموسم صعبة للغاية، نتعامل مع كل مباراة بشكل تدريجي، أجيد التعامل مع الضغط الجماهيرى، فهم دائما المحفز لنا فى حصد الانتصار رغم الهجوم الذى نتعرض له فى بعض الأوقات”.

واختتم تصريحاته قائلا، ”الفترة الماضية تعرضت لضغوط كبيرة وأهدى هذا الفوز لروح والدى الذى أفتقده كثيرا وأيضا والدتى التى تدعو لى دائما من أجل التسجيل والمساهمة فى قيادة فريقي لتحقيق وحصد الإنتصارات”.

وحقق الإسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم للدراويش باهر المحمدي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، ثم سجل أحمد مصطفي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65.