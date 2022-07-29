شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر فى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة روي فيتوريا، معسكراً مغلقاً فى سبتمبر المقبل، ويعتبر هذا المعسكر هو الأول للفراعنة تحت قيادة المدرب الجديد.

س : هل سيواجه المنتخب الوطني نظيره مالاوى فى سبتمبر؟

ج: لا.. وهناك أنباء تفيد بتأجيل مباراتي مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا حتى مارس المقبل.

س: وما البديل؟

ج: يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تلقى اتحاد الكرة معلومات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تفيد بتأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

س : وماذا عن عرض الأرجنتين؟

ج:تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

س: متى يعود فيتوريا من البرتغال؟

ج: أكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب المصرى، موعد عودته إلى الأراضى المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصرى، وتم تقديمه لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى قبل سفره إلى الأراضى البرتغالية.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمى عقب عودته إلى القاهرة، حيث طلب خلال الأيام الماضية تقريرًا شاملًا عن لاعبى جميع منتخبات المراحل السنية المختلفة بالكرة المصرية.

ويتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار والتى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.