شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الرياضية تنظم دورة للمدربين والإداريين بمقر نادى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة المهن الرياضية بالجيزة دورة أساسية للمدربين والإداريين الأربعاء المقبل بنادى الترسانة الرياضى، على أن يستمر تقديم الأوراق بدءاً من الأحد.

وحددت نقابة المهن الرياضية بالجيزة برئاسة أسامة يوسف الثلاثاء المقبل موعدا أخيرا للاشتراك فى الدورة.

وتأتى تلك الدورة فى إطار الدورات التى تنظمها النقابة للمدربين والإداريين لصقل مواهبهم وقدراتهم الفنية.

ومن المقرر أن يتقدم الراغبون فى الاشتراك بالدورة بما يفيد ممارسة اللعبة أو المهنة، والرقم القومى، وصور شخصية، على أن يتم سداد مبلغ 3505 جنيهات للمدربين و2505 للإداريين.